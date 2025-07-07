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07 липня 2025, 21:30

"Хочуть вийти на Маріупольську трасу": рф влаштували масовані штурми на Запоріжжі

07 липня 2025, 21:30
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фото: Телеграм/Україна про Головне
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На запорізькому напрямку фіксується різке зростання інтенсивності боїв

Про це повідомляє український військовий з позивним "Forest", передає RegioNews.

На Запоріжжі фіксується різке загострення ситуації. Російські війська перейшли до масованих штурмів одразу на кількох напрямках. За словами українського військового, таких інтенсивних атак цей відрізок фронту не бачив уже три роки.

Основна мета ворога - прорив до так званої "маріупольської траси", яка відіграє ключову роль у забезпеченні українського угруповання на Донецькому напрямку. Зокрема, противник намагається просунутися в районі Оріхова, звідти - до Кам’янського, а надалі вийти на Комишуваху. Захоплення цих населених пунктів дозволило б окупаційним силам перерізати важливі логістичні маршрути Сил оборони.

Українські підрозділи наразі утримують позиції, попри постійний тиск. Військові зазначають, що противник кидає у бій значні сили, включаючи штурмові групи, бронетехніку та авіацію. Також активізувалися обстріли з артилерії та безпілотників.

Раніше повідомлялося, росіяни окупували два села біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини – DeepState.

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