фото: Національна поліція України

Під час чергового обстрілу Харкова постраждали понад 40 людей, серед них є діти

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Харкові 7 липня під час обстрілів загинула 34-річна жінка, ще понад 40 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих є діти - 9-річна дівчинка, а також хлопці віком 7 та 17 років.

Вранці 7 липня військові рф завдали удару по Харкову. Фото: Національна поліція України.

Нагадаємо, ворог завдав ударів по Холодногірському району міста шістьма безпілотниками типу "Герань-2". Внаслідок атаки пошкоджено кілька адміністративних будівель, житлові багатоповерхівки та автомобілі, що перебували на території.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки обстрілів, кваліфікуючи їх як воєнні злочини. Місцева поліція веде розслідування та фіксує всі обставини події, щоб надати правову оцінку діям агресора.

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