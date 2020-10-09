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09 жовтня 2020, 21:21

"ОПЗЖ" звинуватила Арахамию в спробах зірвати участь партії у виборах на Миколаївщині

09 жовтня 2020, 21:21
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У партії стверджують, що Арахамія виконує "замовлення" Зеленського
У партії стверджують, що Арахамія виконує "замовлення" Зеленського
Фото: ОПЗЖ
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Партія «Опозиційна платформа - За життя» звинуватила главу фракції «Слуга народу» Давида Арахамію у тому, що він стоїть за спробами не допустити «ОПЗЖ» на вибори в Миколаївській області.

Заяву опубліковано на сайте "ОПЗЖ", повідомляє RegioNews.

У ньому сказано, що суд першої інстанції відмовився грати за правилами партії влади і не зняв партійний список "ОПЗЖ" з реєстрації. Але тепер миколаївські "слуги" готують апеляцію на це рішення.

Організатором цькування "ОПЗЖ" в Миколаєві є безпосередньо голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. Організовуючи судову війну проти опозиції, Арахамія посилається на особисте розпорядження президента Зеленського про зняття з реєстрації одного з миколаївських списків "ОПЗЖ" - міського чи обласного", - зазначили в партії.

"Оппоплатформа" закликала Володимира Зеленського припинити цькування опозиції з боку керівників партії "Слуга народу".

Ми розраховуємо, що втручання президента припинить незаконне цькування опозиції, судову війну в Миколаєві та адміністративного свавілля. В демократичній країні тиск на суди та виборчі комісії неприйнятно. Результат виборів повинні вирішувати виборці, а не представники чинної влади", - заявили в "ОПЗЖ".

Раніше повідомлялося, що "ОПЗЖ" звинуватила "Слугу народу" у блокуванні реєстрації її кандидатів на Миколаївщині.

Арахамія Давид ОПЗЖ Володимир Зеленський вибори реєстрація
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