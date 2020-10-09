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09 жовтня 2020, 19:19 4

Проти Турчинова завели справу за заявою депутата від ОПЗЖ

09 жовтня 2020, 19:19 4
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Справа стосується закону про амністію бойовиків на Донбасі
Справа стосується закону про амністію бойовиків на Донбасі
Фото: Facebook
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Офіс генерального прокурора згідно із рішенням Печерського районного суду відкрив кримінальне провадження проти колишнього голови Верховної Ради Олександра Турчинова.

Про це у Facebook повідомив народний депутат від фракції ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає RegioNews.

Генпрокуратура виконала ухвалу суду і своїм листом офіційно підтвердила порушення кримінальної справи проти Турчинова, який відмовився виконувати Мінські угоди в частині амністії учасникам подій на Донбасі", - написав Кузьмін.

Він також опублікував документ, який свідчить, що заяву проти Турчинова Кузьмін подав 5 серпня 2020 року.

Кузьмін звинувачує Турчинова в тому, що той нібито не підписав вчасно прийнятий Верховною Радою у вересні 2014 року закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Турчинов очолить виборчий штаб партії Порошенка.

Олександр Турчинов прокуратура кримінальна справа ОПЗЖ Віктор Медведчук бойовики сепаратизм
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