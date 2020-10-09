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09 жовтня 2020, 20:35 2

Кабмін затвердив новий порядок видачі номерних знаків для автомобілів

09 жовтня 2020, 20:35 2
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У сервісному центрі МВС будуть отримувати тільки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
У сервісному центрі МВС будуть отримувати тільки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України затвердив законопроект Міністерства внутрішніх справ про зміну порядку виготовлення та видачі номерів для транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, пише RegioNews.

Пропонується, що при реєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС людина буде отримувати свідоцтво про реєстрацію, а номерний знак на свій розсуд замовляв в тому місці, яке має право проводити їх за державним стандартом.

Наша ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд вибирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не тільки ті, які є в сервісному центрі МВС", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

При цьому зазначається, що передача функції виготовлення номерних знаків буде сприяти економії державних коштів та спрощення процедури надання адміністративних послуг.

У власника автомобіля буде можливість зайти в Електронний кабінет водія, знайти вільний номер і забронювати його. Крім того, передача цієї функції суб'єктам господарювання сприятиме розвитку малого бізнесу.

Нагадаємо, Кабмін змінив порядок отримання водійських прав.

Україна авто номер МВС реєстрація
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