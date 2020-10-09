В РНБО наголосили, що вибори мають бути організовані з урахуванням рекомендацій МОЗ

Вибори в Україні заплановані на 25 жовтня

Вибори в Україні заплановані на 25 жовтня

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Влада в регіонах повинна забезпечити додаткові місця для розміщення хворих на коронавірус, а виборчий процес під час місцевих виборів має бути організований з урахування рекомендацій МОЗ.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в рамках селекторної наради під керівництвом прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля з приводу запобігання поширенню COVID-19, інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу Радбезу.

"Секретар РНБО України акцентував увагу голів ОДА на необхідності вивчення питання щодо можливості забезпечення додаткових місць для розміщення хворих на коронавірусну хворобу в регіонах, де кількість інфікованих найбільша. Секретар РНБО України також акцентував, що виборчий процес і голосування на місцевих виборах 25 жовтня ц.р. мають бути організовані з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що рішення про проведення селекторних нарад з головами ОДА ухвалено у зв’язку зі значним зростанням показників захворюваності на коронавірус. Така комунікація допоможе коригувати стратегію протидії епідемії відповідно до ситуації та координувати зусилля органів влади.

Данілов зауважив на прогнозованому зростанні кількості нових випадків інфікування в умовах масового недотримання профілактичних заходів безпеки, і серед першочергових заходів назвав проведення активної роз’яснювальної кампанії щодо необхідності профілактики захворювання на COVID-19.

За інформацією пресслужби, такі селекторні наради під головуванням прем’єр-міністра за участю секретаря РНБО проводитимуться в регулярному режимі тричі на тиждень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін усунув низку перешкод для проведення місцевих виборів.