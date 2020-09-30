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30 вересня 2020, 18:34

"ОПЗЖ" звинуватила "Слугу народу" у блокуванні реєстрації її кандидатів на Миколаївщині

30 вересня 2020, 18:34
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Фото: "ОПЗЖ"
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Партія "Опозиційна платформа – За життя" заявила, що на Миколаївщині заблокували реєстрацію кандидатів у депутати від цієї політсили і звинуватила в цьому партію "Слугу народу".

Про це сказано в заяві "ОПЗЖ", розміщеній на сайті партії, повідомляє RegioNews.

У заяві сказано, що в міському та обласному виборчкомах регіону за реєстрацію списків партії проголосували 9 членів комісій з необхідних 10.

Решта були або залякані, або політично мотивовані блокувати реєстрацію кандидатів від "ОПЗЖ", – написано в повідомленні.

У партії зазначили, що "слуги" нібито об'єдналися з Порошенком в спробі зняти "ОПЗЖ" з виборів. Це, на думку партії, злочин проти виборців Миколаївщини і демократії в Україні.

"ОПЗЖ" заявляє, що "слуги народу" бояться свого народу. Вони пішли на позбавлення конституційного права вибору 500 тисяч наших співгромадян на Донбасі, знімають з виборів опозиційних кандидатів на Миколаївщині. В Україні встановлюється Зе-диктатура. "ОПЗЖ" буде відстоювати права наших партійців та наших кандидатів на Миколаївщині в судах, всіма допустимими законними засобами", – сказано в заяві.

Зеленський і "слуги народу" разом з Порошенко намагаються не допустити ОП-ЗЖ до виборів на Миколаївщині. https://bit.ly/33eS6uw

Опубліковано ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, у Миколаєві відмовили трьом партіям у реєстрації їхніх кандидатів.

Миколаїв ОПЗЖ Слуга народа вибори Кандидат реєстрація суд
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