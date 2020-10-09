"ОПЗЖ” обвинила Арахамию в попытках сорвать участие партии в выборах на Николаевщине

В партии утверждают, что Арахамия выполняет "заказ" Зеленского

В партии утверждают, что Арахамия выполняет "заказ" Зеленского

Фото: ОПЗЖ

Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» обвинила главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, что он стоит за попытками не допустить «ОПЗЖ» на выборы в Николаевской области.

Заявление опубликовано на сайте "ОПЗЖ", сообщает RegioNews.

В нем сказано, что суд первой инстанции отказался играть по правилам партии власти и не снял партийный список "ОПЗЖ" с регистрации. Но теперь николаевские "слуги" готовят апелляцию на это решение.

Организатором травли "ОПЗЖ" в Николаеве является непосредственно председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Организовывая судебную войну против оппозиции, Арахамия ссылается на личное распоряжение президента Зеленского о снятии с регистрации одного из николаевских списков "ОПЗЖ" - городского или областного", - отметили в партии.

"Оппоплатформа" призвала Владимира Зеленского прекратить травлю оппозиции со стороны руководителей партии "Слуга народа".

Мы рассчитываем, что вмешательство президента прекратит незаконную травлю оппозиции, судебную войну в Николаеве и административный произвол. В демократической стране давление на суды и избирательные комиссии неприемлемо. Исход выборов должны решать избиратели, а не представители действующей власти", - заявили в "ОПЗЖ".

Ранее сообщалось, что "ОПЗЖ" обвинила "Слугу народа" в блокировании регистрации ее кандидатов на Николаевщине.