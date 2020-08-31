НАЗК викликало для надання пояснень кандидата у мери Києва

Агентство запросило для надання пояснень 18 осіб, серед яких - кандидат у мери столиці Олександр Омельченко

Агентство запросило для надання пояснень 18 осіб, серед яких - кандидат у мери столиці Олександр Омельченко

Фото: з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 18 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні". Відомо, що серед них - представник "Комуністичної партії України" Петро Симоненко, суддя Господарського суду Києва і слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань.

Про це RegioNews повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК. Щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень, запрошуються такі представники політичних партій:



• Петро Симоненко ("Комуністична партія України");

• Олександр Омельченко ("Українська партія "Єдність");

• Микола Катеринчук ("Європейська партія України");

• Ростислав Кондрик ("Народна сила");

• Валерій Пухальський ("Громадська позиція");

• Лідія Шевченко ("Нова демократія");

• Андрій Кисельов ("Альянс За Соціальну Справедливість");

• Валентин Зубов ("Народно-трудовий союз України");

• Микола Поровський ("Республіканська Християнська партія");

• Олег Шаповал ("Нова сила");

• Андрій Пелюховський ("Сила нації");

• Олександр Лузан ("Слов’янська партія");

• Антон Котвіцький ("Соціал-демократична партія").



Також у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації запрошуються:



• Наталія Мельнікова, колишній заступник начальника відділу Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України. Запрошується 2 вересня, 12:00 (повторно);



• Олена Дума, колишній директор Департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України. Запрошується 2 вересня, 15:00 (повторно);



• Михайло Макарук, колишній слідчий Головного управління Національної поліції в Київській області. Запрошується 3 вересня, 10:00 (повторно);



• Оксана Марченко, суддя Господарського суду м. Києва. Запрошується 4 вересня, 9:00 (повторно);



• Денис Ковін, слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава. Запрошується 4 вересня, 12:00 (повторно). Нагадаємо, раніше НАЗК взялося перевіряти декларації Тищенка, Абрамовського й низки чиновників.

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