Андрій Садовий балотуватиметься на посаду мера Львова
Чинний міський голова спробує посісти мерське крісло у четвертий раз
Чинний міський голова спробує посісти мерське крісло у четвертий раз
Мер Львова Андрі Садовий буде балотуватися на мера Львова на місцевих виборах у 2020 році.
Про це він повідомив у своєму відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Андрій Садовий розповів, що балотуватиметься для того, щоб завершити проекти, які не встиг у попередні каденції - сміттєпереробний завод, ремонт вулиць Степана Бандери, Тараса Шевченка, Суботівської, ремонт лікарні швидкої допомоги, будівництво моста та інші інфрастуктурні проекти.
І що це все кинути напризволяще? Ну це якось несерйозно! Тому…. йду! Я думаю, що ви будете мати вибір. Придивляйтеся, приймайте рішення", - сказав мер.
Вітаю зі святом! Маю для вас новину. Дивіться відео!)Опубліковано Андрій Садовий Середа, 19 серпня 2020 р.
Нагадаємо, Садовий і Синютка лідирують у рейтингах кандидатів у мери Львова – СОЦИС
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