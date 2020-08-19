Андрій Садовий балотуватиметься на посаду мера Львова

Чинний міський голова спробує посісти мерське крісло у четвертий раз

Чинний міський голова спробує посісти мерське крісло у четвертий раз

Фото з відкритих джерел

Мер Львова Андрі Садовий буде балотуватися на мера Львова на місцевих виборах у 2020 році.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Андрій Садовий розповів, що балотуватиметься для того, щоб завершити проекти, які не встиг у попередні каденції - сміттєпереробний завод, ремонт вулиць Степана Бандери, Тараса Шевченка, Суботівської, ремонт лікарні швидкої допомоги, будівництво моста та інші інфрастуктурні проекти.

І що це все кинути напризволяще? Ну це якось несерйозно! Тому…. йду! Я думаю, що ви будете мати вибір. Придивляйтеся, приймайте рішення", - сказав мер.

Нагадаємо, Садовий і Синютка лідирують у рейтингах кандидатів у мери Львова – СОЦИС