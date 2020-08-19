14:08  19 серпня
Завтра Кабмін додатково перегляне зони карантину в Україні
15:03  19 серпня
Володимир Зеленський представив кандидата в мери Запоріжжя
17:31  19 серпня
На Донбасі зафіксували обстріл поблизу Луганського
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2020, 16:59 3

Андрій Садовий балотуватиметься на посаду мера Львова

19 серпня 2020, 16:59 3
Читайте также на русском языке
Чинний міський голова спробує посісти мерське крісло у четвертий раз
Чинний міський голова спробує посісти мерське крісло у четвертий раз
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мер Львова Андрі Садовий буде балотуватися на мера Львова на місцевих виборах у 2020 році.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Андрій Садовий розповів, що балотуватиметься для того, щоб завершити проекти, які не встиг у попередні каденції - сміттєпереробний завод, ремонт вулиць Степана Бандери, Тараса Шевченка, Суботівської, ремонт лікарні швидкої допомоги, будівництво моста та інші інфрастуктурні проекти.

І що це все кинути напризволяще? Ну це якось несерйозно! Тому…. йду! Я думаю, що ви будете мати вибір. Придивляйтеся, приймайте рішення", - сказав мер.

Вітаю зі святом! Маю для вас новину. Дивіться відео!)

Опубліковано Андрій Садовий Середа, 19 серпня 2020 р.

Нагадаємо, Садовий і Синютка лідирують у рейтингах кандидатів у мери Львова – СОЦИС

вибори Львів мер Садовий Андрій Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Названо суму, яку Україна витратить на місцеві вибори
19 серпня 2020, 15:06
Володимир Зеленський представив кандидата в мери Запоріжжя
19 серпня 2020, 15:03
Мер Миколаєва Сєнкевич прокоментував "неготовність" місцевих лікарень до прийому хворих COVID-19
19 серпня 2020, 14:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Чернігівські парадокси: як мер Атрошенко з’їдає рейтинг "Слуги народу"
Ставка на "зелене". Як Буткевич купує Житомирщину
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »