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31 серпня 2020, 13:03 6

Зеленський виступить на сьогоднішньому з'їзді "Слуги народу"

31 серпня 2020, 13:03 6
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Фото: Офіс президента
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У понеділок, 31 серпня відбудеться позачерговий з'їзд провладної партії "Слуга народу”, у ньому візьме участь президент Зеленський.

Про це в Facebook повідомила пресслужба партії, передає RegioNews.

Відомо, що з’їзд "Слуги народу” відбудеться в КВЦ "Парковий”у Києві, його початок анонсовано на 15:30.

Партія планує затвердити рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представити список кандидатів на посади мерів обласних центрів.

На захід завітає президент України Володимир Зеленський та інші представники керівництва держави”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня "Слуга народу" розпочала з'їзд: вже ухвалила статут та обрала кандидата на довибори у Раду по 208 округу.

Володимир Зеленський Слуга народа партія Місцеві вибори З'їзд
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