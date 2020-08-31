Зеленський виступить на сьогоднішньому з'їзді "Слуги народу"
Раніше його проведення перенесли через коронавірус
Раніше його проведення перенесли через коронавірус
У понеділок, 31 серпня відбудеться позачерговий з'їзд провладної партії "Слуга народу”, у ньому візьме участь президент Зеленський.
Про це в Facebook повідомила пресслужба партії, передає RegioNews.
Відомо, що з’їзд "Слуги народу” відбудеться в КВЦ "Парковий”у Києві, його початок анонсовано на 15:30.
Партія планує затвердити рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також представити список кандидатів на посади мерів обласних центрів.
На захід завітає президент України Володимир Зеленський та інші представники керівництва держави”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 серпня "Слуга народу" розпочала з'їзд: вже ухвалила статут та обрала кандидата на довибори у Раду по 208 округу.
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