У Львові "Слуга народу” назвала кандидатів на посаду мера міста
У Львові партія “Слуга народу” назвала кандидатури на посаду мера міста, а також заявила про початок голосування за одного з них.
Про це повідомили у Facebook команди Зеленського у Львові, передає RegioNews.
Зокрема, серед претендентів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, депутат Львівської міськради, військовий лікар Тарас Кльофа і заступник голови ЛОДА Юрій Холод.
Голосування триватиме упродовж трьох днів, на сайті розмістили біографії претендентів.
Щоб проголосувати за одного із кандидатів, треба вказати своє ім'я та прізвище, а також місце проживання.
У той же день один із кандидатів Юрій Холод у себе в Facebook заявив, що не буде брати участь у праймеріз. Свою позицію він аргументував тим, що у нього є підозри на СOVID-19.
Від участі у цьому праймерізі мушу відмовитися. На жаль, наразі я очікую результатів тестування на COVID-19 і, відповідно, перебуваю на самоізоляції”, - написав Холод.
Нагадаємо, на голову Львівської ОТГ "слуги народу" проведуть публічні праймеріз.