У Львові "Слуга народу” назвала кандидатів на посаду мера міста

Також на сайті розмістили біографії претендентів

Також на сайті розмістили біографії претендентів

Фото: Facebook

У Львові партія “Слуга народу” назвала кандидатури на посаду мера міста, а також заявила про початок голосування за одного з них.

Про це повідомили у Facebook команди Зеленського у Львові, передає RegioNews.

Зокрема, серед претендентів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, депутат Львівської міськради, військовий лікар Тарас Кльофа і заступник голови ЛОДА Юрій Холод.

Голосування триватиме упродовж трьох днів, на сайті розмістили біографії претендентів.

Щоб проголосувати за одного із кандидатів, треба вказати своє ім'я та прізвище, а також місце проживання.

У той же день один із кандидатів Юрій Холод у себе в Facebook заявив, що не буде брати участь у праймеріз. Свою позицію він аргументував тим, що у нього є підозри на СOVID-19.

Від участі у цьому праймерізі мушу відмовитися. На жаль, наразі я очікую результатів тестування на COVID-19 і, відповідно, перебуваю на самоізоляції”, - написав Холод.

Нагадаємо, на голову Львівської ОТГ "слуги народу" проведуть публічні праймеріз.

19 серпня Андрій Садовий заявив, що буде балотуватися на посаду мера Львова.