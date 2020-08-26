14:34  26 серпня
В Україні до 31 жовтня продовжили карантин
15:22  26 серпня
Україна закриває кордон для іноземців до кінця вересня - Шмигаль
18:15  26 серпня
В зоні ООС минув місяць від початку перемир’я
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2020, 19:53 11

У Львові "Слуга народу” назвала кандидатів на посаду мера міста

26 серпня 2020, 19:53 11
Читайте также на русском языке
Також на сайті розмістили біографії претендентів
Також на сайті розмістили біографії претендентів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Львові партія “Слуга народу” назвала кандидатури на посаду мера міста, а також заявила про початок голосування за одного з них.

Про це повідомили у Facebook команди Зеленського у Львові, передає RegioNews.

Зокрема, серед претендентів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, депутат Львівської міськради, військовий лікар Тарас Кльофа і заступник голови ЛОДА Юрій Холод.

Голосування триватиме упродовж трьох днів, на сайті розмістили біографії претендентів.

Щоб проголосувати за одного із кандидатів, треба вказати своє ім'я та прізвище, а також місце проживання.

У той же день один із кандидатів Юрій Холод у себе в Facebook заявив, що не буде брати участь у праймеріз. Свою позицію він аргументував тим, що у нього є підозри на СOVID-19.

Від участі у цьому праймерізі мушу відмовитися. На жаль, наразі я очікую результатів тестування на COVID-19 і, відповідно, перебуваю на самоізоляції”, - написав Холод.

Нагадаємо, на голову Львівської ОТГ "слуги народу" проведуть публічні праймеріз.

19 серпня Андрій Садовий заявив, що буде балотуватися на посаду мера Львова.

ОТГ Львів Слуга народа праймеріз Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кличко офіційно заявив, що "Удар" іде на місцеві вибори
26 серпня 2020, 15:10
"Слуга народу" представила кандидатів на посади міських голів Дніпропетровщини
26 серпня 2020, 14:11
Партія "Слуга народу" знову перенесла з'їзд
26 серпня 2020, 13:20
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Вибори мера Житомира: всі свої
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »