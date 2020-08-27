Партія "Удар" висунула кандидата на посаду голови Львівської ОТГ
Політична партія "УДАР" Віталія Кличка висуватиме кандидатом на посаду голови Львівської ОТГ народну депутатку України VIII скликання Оксану Юринець.
Про це Юринець написала у Facebook, передає RegioNews.
Львів – європейське місто і його мешканці заслуговують європейських умов життя. Працюючи у Парламентській асамблеї НАТО і відвідуючи різні міста, я знаю на що Львів може претендувати", - зазначила Юринець.
Також відомо, що серед кандидатів від політичної сили на вибори у Львові та області є фахівці різних галузей і напрямків:
- відомий культурний діяч, книговидавець, директор видавництва "Апріорі" Юрій Николишин;
- освітянка, директорка Винниківської санаторної школи-інтернату, чинна депутатка Винниківської міської ради Лілія Свистович;
- молодіжний лідер, майстер спорту України міжнародного класу і чемпіон Європи з карате Ігор Ступець;
- науковець, доктор філологічних наук, професор кафедри української фольклористики ЛНУ ім. Івана Франка Ярослав Гарасим;
- медик, лікар-отоларинголог Першої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева Софія Куценко.
Нагадаємо, Оксана Юринець – народний депутат України VIII скликання (група "УДАР"), голова фракції "УДАР" у Львівській обласній раді (2010-2014 рр.).
Одна з лише двох жінок, які у 2014 році виграли мажоритарні вибори в Україні, представляла у парламенті 117-ий виборчий округ Львова.
Працювала у Комітеті з питань європейської інтеграції та очолювала українську делегацію у Парламентській асамблеї НАТО.
Раніше повідомлялось, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що партія "Удар" буде брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.