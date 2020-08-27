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27 серпня 2020, 15:04 6

Партія "Удар" висунула кандидата на посаду голови Львівської ОТГ

27 серпня 2020, 15:04 6
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Представляти політичну силу буде народна депутатка Оксана Юринець
Представляти політичну силу буде народна депутатка Оксана Юринець
Фото: Facebook
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Політична партія "УДАР" Віталія Кличка висуватиме кандидатом на посаду голови Львівської ОТГ народну депутатку України VIII скликання Оксану Юринець.

Про це Юринець написала у Facebook, передає RegioNews.

Львів – європейське місто і його мешканці заслуговують європейських умов життя. Працюючи у Парламентській асамблеї НАТО і відвідуючи різні міста, я знаю на що Львів може претендувати", - зазначила Юринець.

Також відомо, що серед кандидатів від політичної сили на вибори у Львові та області є фахівці різних галузей і напрямків:

  • відомий культурний діяч, книговидавець, директор видавництва "Апріорі" Юрій Николишин;
  • освітянка, директорка Винниківської санаторної школи-інтернату, чинна депутатка Винниківської міської ради Лілія Свистович;
  • молодіжний лідер, майстер спорту України міжнародного класу і чемпіон Європи з карате Ігор Ступець;
  • науковець, доктор філологічних наук, професор кафедри української фольклористики ЛНУ ім. Івана Франка Ярослав Гарасим;
  • медик, лікар-отоларинголог Першої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева Софія Куценко.

Нагадаємо, Оксана Юринець – народний депутат України VIII скликання (група "УДАР"), голова фракції "УДАР" у Львівській обласній раді (2010-2014 рр.).

Одна з лише двох жінок, які у 2014 році виграли мажоритарні вибори в Україні, представляла у парламенті 117-ий виборчий округ Львова.

Працювала у Комітеті з питань європейської інтеграції та очолювала українську делегацію у Парламентській асамблеї НАТО.

Раніше повідомлялось, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що партія "Удар" буде брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

вибори ОТГ Львів партія УДАР
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