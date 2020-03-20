На Львівщині на коронавірус перевіряють 36 осіб

Серед госпіталізованих двоє дітей - 2011 та 2016 років народження

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Серед госпіталізованих двоє дітей - 2011 та 2016 років народження

На Львівщині з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явилось ще вісім пацієнтів, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

До інфекційної лікарні госпіталізували 6 осіб з Жовківського району та міста Львова. Інші двоє хворих - з Буського району та міста Львова знаходяться на самоізоляції.

Серед цих восьми осіб є діти 2011 та 2016 року народження.

Здійснюється обстеження пацієнтів, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ.

Зараз на госпіталізації у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 30 осіб. На самоізоляції знаходяться 6 осіб. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції.

Стан усіх хворих - стабільний.

Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі.

Загалом на Львівщині із підозрою COVID- 19 звернулося 44 особи.

За результатами тестів у 6 осіб - грип, ГРВІ. За ніч надійшли ще 2 результати тестів. Вони від'ємні. За увесь час в у 8 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

На Львівщині з підозрою на коронавірус є 36 осіб.

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