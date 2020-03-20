Во Львовской области на коронавирус проверяют 36 человек

Среди госпитализированных двое детей - 2011 и 2016 годов рождения

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Среди госпитализированных двое детей - 2011 и 2016 годов рождения

Во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще восемь пациентов, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

В инфекционную больницу госпитализировали 6 человек с Жовковского района и города Львова. Другие двое больных - с Буского района и города Львова находятся на самоизоляции.

Среди этих восьми человек есть дети 2011 и 2016 года.

Осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.

Сейчас на госпитализации во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 30 человек. На самоизоляции находятся 6 человек. У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции.

Состояние всех больных стабильное.

Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.

В целом во Львовской области с подозрением COVID - 19 обратилось 44 человека.

По результатам тестов у 6 человек - грипп, ОРВИ. За ночь поступили еще 2 результаты тестов. Они негативные. За все время у 8 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

Во Львовской области с подозрением на коронавирус зафиксировано 36 человек.

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