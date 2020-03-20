Во Львовской области на коронавирус проверяют 36 человек
Во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще восемь пациентов, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.
В инфекционную больницу госпитализировали 6 человек с Жовковского района и города Львова. Другие двое больных - с Буского района и города Львова находятся на самоизоляции.
Среди этих восьми человек есть дети 2011 и 2016 года.
Осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.
Сейчас на госпитализации во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 30 человек. На самоизоляции находятся 6 человек. У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции.
Состояние всех больных стабильное.
Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.
В целом во Львовской области с подозрением COVID - 19 обратилось 44 человека.
По результатам тестов у 6 человек - грипп, ОРВИ. За ночь поступили еще 2 результаты тестов. Они негативные. За все время у 8 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
Во Львовской области с подозрением на коронавирус зафиксировано 36 человек.
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