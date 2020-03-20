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20 марта 2020, 12:26 1

Во Львовской области на коронавирус проверяют 36 человек

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20 марта 2020, 12:26 1
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Среди госпитализированных двое детей - 2011 и 2016 годов рождения
Фото иллюстративное
Среди госпитализированных двое детей - 2011 и 2016 годов рождения

Во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию появилось еще восемь пациентов, сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

В инфекционную больницу госпитализировали 6 человек с Жовковского района и города Львова. Другие двое больных - с Буского района и города Львова находятся на самоизоляции.

Среди этих восьми человек есть дети 2011 и 2016 года.

Осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.

Сейчас на госпитализации во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 30 человек. На самоизоляции находятся 6 человек. У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции.

Состояние всех больных стабильное.

Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.

В целом во Львовской области с подозрением COVID - 19 обратилось 44 человека.

По результатам тестов у 6 человек - грипп, ОРВИ. За ночь поступили еще 2 результаты тестов. Они негативные. За все время у 8 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

Во Львовской области с подозрением на коронавирус зафиксировано 36 человек.

Напомним, во Львов прибыли 1150 украинцев из Польши. У всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.

Во Львове отменили бесплатный проезд для пенсионеров. С 23 марта и до окончания карантина проезд в городском транспорте для всех льготных категорий населения отменен.

Остановки, подъезды, улицы: как дезинфицируют Львов. На улицах Львова продолжают работать пылесосы, сформирован график мытье с дезинфицирующими средствами остановок, скамеек и мест массового пользования.

Во Львове Эпицентр и Новая линия работающих по отдельным статусом. Несмотря на запрет работы всех учреждений, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС, некоторые непродовольственные магазины не закрываются.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на борьбу с распространением COVID-19 в Украине.

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