Стан хворих коронавірусом у Дніпрі задовільний – ОДА

Подружжя, у якого виявили коронавірус, ізольоване в міській лікарні Дніпра №21, стан їх здоров’я задовільний

Фото: ДніпрОДА

Подружжя, у якого виявили коронавірус, ізольоване в міській лікарні Дніпра №21, стан їх здоров’я задовільний

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДніпрОДА.

Чоловік та жінка знаходяться під наглядом лікарів та отримують всю необхідну допомогу. Температура в нормі, ускладнень немає.

Всього на коронавірус перевіряли 11 мешканців Дніпропетровщини. В однієї людини виявили грип. У 8 пацієнтів – звичайне ГРВІ.

Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19. Два з них – на Дніпропетровщині.

У світі – майже 250 тис випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис людей вже одужали.

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