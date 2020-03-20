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20 березня 2020, 12:04 10

Стан хворих коронавірусом у Дніпрі задовільний – ОДА

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20 березня 2020, 12:04 10
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Подружжя, у якого виявили коронавірус, ізольоване в міській лікарні Дніпра №21, стан їх здоров’я задовільний
Фото: ДніпрОДА
Подружжя, у якого виявили коронавірус, ізольоване в міській лікарні Дніпра №21, стан їх здоров’я задовільний

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДніпрОДА.

Чоловік та жінка знаходяться під наглядом лікарів та отримують всю необхідну допомогу. Температура в нормі, ускладнень немає.

Всього на коронавірус перевіряли 11 мешканців Дніпропетровщини. В однієї людини виявили грип. У 8 пацієнтів – звичайне ГРВІ.

Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19. Два з них – на Дніпропетровщині.

У світі – майже 250 тис випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис людей вже одужали.

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