Стан хворих коронавірусом у Дніпрі задовільний – ОДА
Подружжя, у якого виявили коронавірус, ізольоване в міській лікарні Дніпра №21, стан їх здоров’я задовільний
Подружжя, у якого виявили коронавірус, ізольоване в міській лікарні Дніпра №21, стан їх здоров’я задовільний
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДніпрОДА.
Чоловік та жінка знаходяться під наглядом лікарів та отримують всю необхідну допомогу. Температура в нормі, ускладнень немає.
Всього на коронавірус перевіряли 11 мешканців Дніпропетровщини. В однієї людини виявили грип. У 8 пацієнтів – звичайне ГРВІ.
Нагадаємо, в Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19. Два з них – на Дніпропетровщині.
У світі – майже 250 тис випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис людей вже одужали.
Коронавірус в Україні: за добу 56 підозр
20 березня 2020, 11:11До боротьби з коронавірусом підключили Нацгвардію
20 березня 2020, 09:35
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 12:00Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
- 12:38 20 березня Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
- 12:30 20 березня У Києві можуть подовжити карантин після 3 квітня - КМДА
- 12:23 20 березня Зеленський розповів, що привезуть у гуманітарці з Китаю
- 12:21 20 березня Стало відомо, як в Україні борються з коронавірусом у в’язницях і СІЗО
- 12:11 20 березня В Україні вилікували першого хворого на коронавірус
- 12:04 20 березня Стан хворих коронавірусом у Дніпрі задовільний – ОДА
- 12:00 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
Всі блоги »
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації