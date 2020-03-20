Стало відомо, як в Україні борються з коронавірусом у в’язницях і СІЗО

В Україні задля попереджання поширення коронавірусу у місцях позбавлення волі заборонили побачення з родичами, а на прогулянку пускають тільки з сусідами по камері

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В Україні задля попереджання поширення коронавірусу у місцях позбавлення волі заборонили побачення з родичами, а на прогулянку пускають тільки з сусідами по камері

Як повідомляє RegioNews із посиланням на Цензор.НЕТ, про це розказала заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, мета на даний момент - не дати коронавірусу потрапити в місця позбавлення волі.

"Ми розробили низку планових заходів, сконцентрувавшись на тому, щоб попередити можливе проникнення інфекції в будь-яку з установ, що входять у пенітенціарну систему. Тому змушені були вдатися до непопулярних заходів. Наприклад, обмежити відвідування місць позбавлення волі, скасувавши побачення з родичами. Також щодня на пропускних пунктах перевіряється персонал і, якщо є будь-які симптоми, які вказують, що людина може бути хворою, її не допускають до роботи. Перевіряють в обов'язковому порядку і людей, яких за рішенням суду поміщають під варту. Їх відправляють на 14-денний карантин", - сказала вона.

Також співробітників пенітенціарних установ зобов'язали забезпечити постійне провітрювання приміщень і додаткове прибирання, а на прогулянку ув'язнених виводять із тими, з ким вони перебувають в одній камері.

Також Висоцька уточнила, що є й приміщення, куди можна відселити інших ув'язнених, які контактували з хворим. В разі виявлення хворого, його ізолюють, зроблять тест і, якщо вірус буде підтверджено - госпіталізують під охороною у звичайну інфекційну лікарню. Ні тестів, ні лабораторій у пенітенціарній системі немає, аналізи передаватимуть у лабораторії, що працюють у регіонах.

Наразі Мін’юст з питань запобігання поширенню коронвіруса консультується з експертами з Міжнародного Червоного Хреста та іншими донорськими організаціями, які займаються охороною здоров'я. Зараз для місць позбавлення волі потрібні засоби індивідуального захисту для медперсоналу.

На думку Висоцької, коронавірус в Україні не може викликати тюремні бунти, як це було в Італії.

"Ситуація зараз повністю підконтрольна, вважаємо, що бунтів не буде. Щодня збираємо інформацію, чи є десь надзвичайні або нестандартні ситуації. На сьогодні все абсолютно спокійно. Але ми адекватно оцінюємо ризики, якщо хвороба поширюватиметься інтенсивно", - пояснила вона.

Що стосується ізоляторів тимчасового тримання Нацполіції, то за словами начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе, на даний момент серед людей, які перебувають під вартою, хворих немає.

Він нагадав, що в місцях позбавлення волі багато людей хворих на туберкульоз, тому там є спеціальні камери на випадок карантину. Якщо ж люди будуть госпіталізовані в разі зараження коронавірусом, то вони готові забезпечити охорону в лікарнях.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закрила пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припинила міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.