У Львові скасували безплатний проїзд для пенсіонерів

З 23 березня і до закінчення карантину проїзд у міському транспорті для усіх пільгових категорій населення скасовано

Фото: Львівська міська рада

З 23 березня і до закінчення карантину проїзд у міському транспорті для усіх пільгових категорій населення скасовано

Сьогодні міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення щодо призупинення безкоштовного перевезення у громадському транспорті Львова осіб усіх пільгових категорій, передає RegioNews, із посиланням на Львівську міську раду.

Ситуація з транспортом в місті складна. Це зумовлено вступом в дію постанови Кабінету Міністрів, відповідно до якої в одному транспортному засобі мають перевозити не більше 10 осіб. Багато маршруток сьогодні не виїхало на рейси ще й через те, що призупинили курсувати приміські маршрути, а багато водіїв живе в селах і не змогли добратися на роботу.

Поліція і Укртрансбезпека накладають штрафи на водіїв і перевізників, які не дотримуються постанови, і в транспорті є більше 10 пасажирів. Поліція вже винесла 5 постанов по 17 тис грн на водіїв, доповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Для врегулювання ситуації безкоштовне перевезення усіх пільгових категорій до закінчення карантину припинене.

"Часто медсестри, лікарі не можуть сісти у транспорт, бо з поваги пропускають пільговиків. Тому маємо інформувати людей і пояснити, що є карантин, треба бути вдома, зокрема особам групи ризику, і дати можливість доїхати на роботу тим людям, які забезпечують життєдіяльність міста", — відзначив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Львівській області 27 осіб перевіряють на коронавірус. У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано ще одну особу з підозрою на коронавірус.

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