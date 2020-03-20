До Львова прибули 1150 українців з Польщі

В усіх прибулих температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило

Фото, відео: Прикордонна служба

В усіх прибулих температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Прикордонну службу України.

На кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби зустрічають евакуаційні поїзди. Ними уже повернулось понад 1150 українців.

Відповідно до рішення Уряду України, пункти пропуску наразі тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автобусного сполучення. Спецрейсами повертають із-за кордону українців, а до своїх країн іноземці.

Перший поїзд прибув в пункт пропуску "Мостиська-залізнична станція" після 4-ї ранку. Ним прибуло більше 750 українців та один іноземець, який має посвідку на проживання. Усім пасажирам виміряли температуру. Кожен прибулий підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів.

Після 7-ї ранку в пункт пропуску прибув ще один поїзд, яким приїхало майже 400 українців і один іноземець. Їх оформили за таким самим механізмом.

Нагадаємо, до Києва прибули спецпотяги з Польщі та Чехії. За минулу добу, 19 березня, продовжує зменшуватися кількость пропускних операцій на кордоні - загалом за добу прикордонники здійснили оформлення 27,5 тисячі осіб.

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Нагадаємо, 18 березня в Україну повернулись близько 20 тисяч українців.