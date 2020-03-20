В Україні вилікували першого хворого на коронавірус

Другий результат тесту чернівчанина, у якого першим виявили коронавірус, виявився негативним

Другий результат тесту чернівчанина, у якого першим виявили коронавірус, виявився негативним

Чернівчанин, у якого першим в Україні діагностували захворювання на коронавірус, одужав.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня.

"В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат", - повідомив Президент.

Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусу від 20 березня 2020 року. Доповідаючи про протидію поширенню коронавірусу в Україні станом на ранок 20 березня, Володимир Зеленський повідомив радісну новину. В Україні є перший пацієнт, який одужав від коронавірусу. Хворому з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. Крім того, Президент подякував фахівцям Інституту молекулярної біології Національної академії наук України за оперативне виготовлення першої партії експрес-тестів, а також повідомив, що в ближчі дві доби до України прибудуть: • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України; • 10 апаратів штучної вентиляції легень; • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки; • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; • 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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