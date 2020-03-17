Львів веде переговори щодо придбання тестів на коронавірус у Південній Кореї
Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.
"Ми контактуємо з Південною Кореєю щодо закупівлі тестів. ВООЗ рекомендує лише китайські, італійські та південнокорейські тести", — розповіла заступниця мера Львова, керівниця міського штабу з оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації із захворюванням на коронавірус Галина Слічна.
30 мільйонів гривень виділено з міського бюджету для лікарні швидкої допомоги на Топольній. Туди придбають апарати штучної вентиляції легень, монітори, апарати для визначення газів у крові й інше обладнання.
Придбано 25 експрес-тестів, 10 з них вже передали в інфекційну лікарню.
"Такі тести діагностують захворювання на коронавірус на 5−7-14 день від початку хвороби. Тест не працює одразу після того, як людина закашляла, а лише через певний час. Із 14 осіб, госпіталізованих в області, у двох термін захворювання був 5 днів. Їм провели експрес-тест, він не підтвердився", — зазначила Слічна.
Львів виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19. Кошти спрямують на придбання засобів індивідуального захисту працівників комунальних установ, закупівлю обладнання для лікарні швидкої допомоги.
У Львівській області визначили бази обсервації для пацієнтів з ГРЗ, що повернулися з-за кордону.
На Львівщині запроваджують суворий карантин. Пропонують обмежити пересування населення, роботу закладів громадського зарчування, переглянути розклад руху транспорту тощо.
В аеропорту Львова прийматимуть лише чартерні рейси. З 17 березня аеропорт буде закритий в нічний час, але для прийому чартерів його будуть відкривати.
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