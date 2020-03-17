В аеропорту Львова прийматимуть лише чартерні рейси

З 17 березня аеропорт буде закритий в нічний час, але для прийому чартерів його будуть відкривати

Фото: міжнародний аеропорт "Львів"

З 17 березня аеропорт буде закритий в нічний час, але для прийому чартерів його будуть відкривати

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