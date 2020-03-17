В аеропорту Львова прийматимуть лише чартерні рейси
Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.
"Оперативна робота аеропорту "Львів" імені Данила Галицького продовжується. І при потребі ми готові приймати авіарейси", - йдеться в дописі.
Працівники операційних служб переведені в мінімізований штатний режим роботи.
Кав’ярні та заклади, де готують їжу, перестали працювати.
Прийматимуть лише чартерні рейси, якими повертаються українці з-за кордону.
Очікують рейси авіакомпанії Азур Ейр Україна з Шарм ель Шейху до Львова 19, 21, 23 та 26 березня. Інші міжнародні та внутрішні рейси авіакомпанії призупинили або перенесли на інші дати.
Активність зменшуємо, але роботу не припиняємо! Як буде працювати аеропорт "Львів" імені Данила Галицького під час...Опубліковано Lviv International Airport Вівторок, 17 березня 2020 р.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
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"Укрзалізниця" припиняє рух експресу до аеропорту "Бориспіль". Через відміну авіарейсів попит на квитки до аеропорту знизився.
В Україні закривають вокзали. Від завтра усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть.
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