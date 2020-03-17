14:44  17 березня
В Україні закривають вокзали
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 16:25 1

В аеропорту Львова прийматимуть лише чартерні рейси

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 16:25 1
Читайте также на русском языке
З 17 березня аеропорт буде закритий в нічний час, але для прийому чартерів його будуть відкривати
Фото: міжнародний аеропорт "Львів"
З 17 березня аеропорт буде закритий в нічний час, але для прийому чартерів його будуть відкривати

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку міжнародного аеропорту "Львів" у Facebook.

"Оперативна робота аеропорту "Львів" імені Данила Галицького продовжується. І при потребі ми готові приймати авіарейси", - йдеться в дописі.

Працівники операційних служб переведені в мінімізований штатний режим роботи.

Кав’ярні та заклади, де готують їжу, перестали працювати.

Прийматимуть лише чартерні рейси, якими повертаються українці з-за кордону.

Очікують рейси авіакомпанії Азур Ейр Україна з Шарм ель Шейху до Львова 19, 21, 23 та 26 березня. Інші міжнародні та внутрішні рейси авіакомпанії призупинили або перенесли на інші дати.

Активність зменшуємо, але роботу не припиняємо! Як буде працювати аеропорт "Львів" імені Данила Галицького під час...

Опубліковано Lviv International Airport Вівторок, 17 березня 2020 р.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

"Укрзалізниця" припиняє рух експресу до аеропорту "Бориспіль". Через відміну авіарейсів попит на квитки до аеропорту знизився.

В Україні закривають вокзали. Від завтра усі залізничні вокзали в країні будуть зачинені, каси для повернення квитків працюватимуть.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


Львів літак
Львівщина: 14 людей перевіряють на коронавірус
17 березня 2020, 11:46
МАУ пояснила чому перед карантином виросли ціни на квитки
15 березня 2020, 16:31
Львів виділив 50 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19
13 березня 2020, 18:24
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 15:47
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Ігор Соловій
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: що відбувається на вулицях Києва
17 березня 2020, 15:40
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »