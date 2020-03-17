Львов ведет переговоры относительно приобретения тестов на коронавирус в Южной Корее
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Мы контактируем с Южной Кореей относительно закупки тестов. ВОЗ рекомендует только китайские, итальянские и южнокорейские тесты", — рассказала заместитель мэра Львова, руководитель городского штаба по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием на коронавирус Галина Сличная.
30 миллионов гривен выделено из городского бюджета для больницы скорой помощи на Топольной. Туда приобретут аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы, аппараты для определения газов в крови и другое оборудование.
Приобретено 25 экспресс-тестов, 10 из них уже передали в инфекционную больницу.
"Такие тесты диагностируют заболевания коронавирусом на 5-7-14 день от начала болезни. Тест не работает сразу после того, как человек закашляли, а лишь через определенное время. Из 14 человек, госпитализированных в области, у двух срок заболевания был 5 дней. Им провели экспресс-тест, он не подтвердился", — отметила Сличная.
Львов выделил 50 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Деньги направят на приобретение средств индивидуальной защиты работников коммунальных учреждений, закупку оборудования для больницы скорой помощи.
Во Львовской области определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы.
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