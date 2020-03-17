Львов ведет переговоры относительно приобретения тестов на коронавирус в Южной Корее

ВОЗ рекомендует использовать китайские, итальянские и южнокорейские тесты

Фото: Львовский городской совет

ВОЗ рекомендует использовать китайские, итальянские и южнокорейские тесты

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Мы контактируем с Южной Кореей относительно закупки тестов. ВОЗ рекомендует только китайские, итальянские и южнокорейские тесты", — рассказала заместитель мэра Львова, руководитель городского штаба по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием на коронавирус Галина Сличная.

30 миллионов гривен выделено из городского бюджета для больницы скорой помощи на Топольной. Туда приобретут аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы, аппараты для определения газов в крови и другое оборудование.

Приобретено 25 экспресс-тестов, 10 из них уже передали в инфекционную больницу.

"Такие тесты диагностируют заболевания коронавирусом на 5-7-14 день от начала болезни. Тест не работает сразу после того, как человек закашляли, а лишь через определенное время. Из 14 человек, госпитализированных в области, у двух срок заболевания был 5 дней. Им провели экспресс-тест, он не подтвердился", — отметила Сличная.

Львов выделил 50 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Деньги направят на приобретение средств индивидуальной защиты работников коммунальных учреждений, закупку оборудования для больницы скорой помощи.

Во Львовской области определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы.

Во Львовской области вводят строжайший карантин. Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта.

В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы. С 17 марта аэропорт будет закрыт в ночное время, но для приема чартеров его будут открывать.