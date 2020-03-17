В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу международного аэропорта "Львов" в Facebook.
"Оперативная работа аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого продолжается. И при необходимости мы готовы принимать авиарейсы", - говорится в сообщении.
Работники операционных служб переведены в минимизированный штатный режим работы.
Кофейни и заведения, где готовят пищу, перестали работать.
Принимать будут только чартерные рейсы, которыми украинцы возвращаются из-за границы.
Ожидают рейсы авиакомпании Азур Эйр Украина из Шарм эль Шейха во Львов 19, 21, 23 и 26 марта. Другие международные и внутренние рейсы авиакомпании приостановили или перенесли на другие даты.
Активность уменьшаем, но работу не прекращаем! Как будет работать аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого во время...Опубликовано Lviv International Airport Вторник, 17 марта 2020 г.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.
Правительство Украины ввел карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
"Укрзалізниця" прекращает движение экспресса до аэропорта "Борисполь". Из-за отмены авиарейсов спрос на билеты до аэропорта снизился.
В Украине закрывают вокзалы. Завтра все железнодорожные вокзалы в стране будут закрыты, кассы для возврата билетов будут работать.
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