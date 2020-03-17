В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы

С 17 марта аэропорт будет закрыт в ночное время, но для приема чартеров его будут открывать

Фото: международный аэропорт "Львов"

С 17 марта аэропорт будет закрыт в ночное время, но для приема чартеров его будут открывать

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