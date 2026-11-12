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12 листопада 2026, 12:42

РФ завдала повторного удару по Одесі

12 листопада 2026, 12:42
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Фото: ОВА
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У четвер, 12 листопада, близько 12:00 російські війська повторно атакували Одесу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок чергової атаки легковий автомобіль розтрощений вщент – виникла пожежа.

Інформація про постраждалих не надходила.

Рятувальники загасили пожежу.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та передмістю. У місті зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок.

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