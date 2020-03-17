Українців закликали не ходити до Міграційної служби без крайньої необхідності
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДМС.
"З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та відповідно до затверджених Урядом заходів, підрозділи ДМС буде переведено на максимальне використання засобів дистанційного запису до електронної черги – за допомогою попереднього запису на офіційному веб-сайті ДМС", – йдеться у повідомленні.
Також закликають утриматися від відвідування підрозділів ДМС без нагальної потреби. Особливо, якщо проблему, з якою ви збираєтеся звернутися, можливо вирішити дистанційно.
Якщо ж причина звернення невідкладна і потребує обов’язкового відвідування підрозділу ДМС необхідно дотримуватись рекомендацій МОЗ України щодо зменшення впливу та передачі гострих респіраторних вірусних інфекцій:
- користуватися захисною маскою та дезінфікуючими засобами;
- не створювати скупчення людей у підрозділі та дотримуватись безпечної відстані між людьми (щонайменше 1,5 метри);
- уникати контакту з усіма, хто має гарячку та кашель.
Також у ДМС наголосили: "Якщо ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена температура тіла, кашель, утруднене дихання тощо), нещодавно контактували з хворими на COVID-19 або перебували у країнах, в яких виявлено випадки зараження населення коронавірусом, просимо вас залишитися вдома".
У разі, якщо ваш паспортний документ вже готовий до видачі, то звертатися до органів ДМС для його отримання під час карантину не обов’язково, адже паспортні документи зберігаються у підрозділах протягом одного року.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
- 13:26 17 березня Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
- 13:19 17 березня Коронавірус у Чернівцях: боксів для ізоляції немає, нові апарати ШВЛ приїдуть в травні
- 13:16 17 березня В Івано-Франківську попри заборону працюють деякі непродовольчі магазини
- 13:05 17 березня Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки - вчені
- 12:57 17 березня Олексій Бучинський залишиться заступником голови рівненської облради
- 12:56 17 березня Тернопіль: міськрада просить зменшити навантаження на бізнес на період карантину
- 10:31 17 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 17:51 14 березня Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих