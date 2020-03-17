Українців закликали не ходити до Міграційної служби без крайньої необхідності

Державна міграційна служба України закликає громадян обмежити відвідування підрозділів ДМС під час карантину

Фото: facebook/dmsu.gov.ua

Державна міграційна служба України закликає громадян обмежити відвідування підрозділів ДМС під час карантину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДМС.

"З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та відповідно до затверджених Урядом заходів, підрозділи ДМС буде переведено на максимальне використання засобів дистанційного запису до електронної черги – за допомогою попереднього запису на офіційному веб-сайті ДМС", – йдеться у повідомленні.

Також закликають утриматися від відвідування підрозділів ДМС без нагальної потреби. Особливо, якщо проблему, з якою ви збираєтеся звернутися, можливо вирішити дистанційно.

Якщо ж причина звернення невідкладна і потребує обов’язкового відвідування підрозділу ДМС необхідно дотримуватись рекомендацій МОЗ України щодо зменшення впливу та передачі гострих респіраторних вірусних інфекцій:

- користуватися захисною маскою та дезінфікуючими засобами;

- не створювати скупчення людей у підрозділі та дотримуватись безпечної відстані між людьми (щонайменше 1,5 метри);

- уникати контакту з усіма, хто має гарячку та кашель.

Також у ДМС наголосили: "Якщо ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена температура тіла, кашель, утруднене дихання тощо), нещодавно контактували з хворими на COVID-19 або перебували у країнах, в яких виявлено випадки зараження населення коронавірусом, просимо вас залишитися вдома".

У разі, якщо ваш паспортний документ вже готовий до видачі, то звертатися до органів ДМС для його отримання під час карантину не обов’язково, адже паспортні документи зберігаються у підрозділах протягом одного року.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.