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12 листопада 2026, 12:28

На Полтавщині зіткнулися дві вантажівки: обидва водії загинули

12 листопада 2026, 12:28
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Фото: поліція
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ДТП сталася 11 листопада близько 17:30 між селами Лелюхівка та Малий Кобелячок Полтавського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На автодорозі М-22 зіткнулися два вантажні автомобілі. Внаслідок аварії загинули обидва водії.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.

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