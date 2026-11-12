Фото: поліція

ДТП сталася 11 листопада близько 17:30 між селами Лелюхівка та Малий Кобелячок Полтавського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На автодорозі М-22 зіткнулися два вантажні автомобілі. Внаслідок аварії загинули обидва водії.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.