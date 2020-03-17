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17 марта 2020, 11:46

Львовская область: 14 человек проверяют на коронавирус

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17 марта 2020, 11:46
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Все они находятся на лечении в инфекционной больнице города Львова
Фото иллюстративное
Все они находятся на лечении в инфекционной больнице города Львова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"На лечении в инфекционной больнице находится 14 человек, их проверяют на наличие коронавируса", — сообщила заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам, руководитель городского оперативного штаба Галина Сличная.

5 госпитализированных лиц это жители Львова. Среди них 2 детей. Вчера двум людям, у которых срок болезни более 5 дней, провели экспресс-тесты. Антитела у них не обнаружено.

Напомним, вчера во Львовской областной инфекционной больнице зафиксировано восемь пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус.

В больного, который пересек ПП "Краковец – Корчова", диагностировали грипп.

Львов выделил 50 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Деньги направят на приобретение средств индивидуальной защиты работников коммунальных учреждений, закупку оборудования для больницы скорой помощи.

Во Львовской области определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы. Это госпитальные базы первой, второй линии и резервные.

Во Львовской области вводят строжайший карантин. Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта.

13 марта Львов получил первые экспресс-тесты на коронавирус. 25 тестов передадут городской клинической больницы скорой помощи.


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