Львовская область: 14 человек проверяют на коронавирус

Все они находятся на лечении в инфекционной больнице города Львова

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Все они находятся на лечении в инфекционной больнице города Львова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"На лечении в инфекционной больнице находится 14 человек, их проверяют на наличие коронавируса", — сообщила заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам, руководитель городского оперативного штаба Галина Сличная.

5 госпитализированных лиц это жители Львова. Среди них 2 детей. Вчера двум людям, у которых срок болезни более 5 дней, провели экспресс-тесты. Антитела у них не обнаружено.

Напомним, вчера во Львовской областной инфекционной больнице зафиксировано восемь пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус.

В больного, который пересек ПП "Краковец – Корчова", диагностировали грипп.

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