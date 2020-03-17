Львовская область: 14 человек проверяют на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"На лечении в инфекционной больнице находится 14 человек, их проверяют на наличие коронавируса", — сообщила заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам, руководитель городского оперативного штаба Галина Сличная.
5 госпитализированных лиц это жители Львова. Среди них 2 детей. Вчера двум людям, у которых срок болезни более 5 дней, провели экспресс-тесты. Антитела у них не обнаружено.
Напомним, вчера во Львовской областной инфекционной больнице зафиксировано восемь пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус.
В больного, который пересек ПП "Краковец – Корчова", диагностировали грипп.
Львов выделил 50 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Деньги направят на приобретение средств индивидуальной защиты работников коммунальных учреждений, закупку оборудования для больницы скорой помощи.
Во Львовской области определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы. Это госпитальные базы первой, второй линии и резервные.
Во Львовской области вводят строжайший карантин. Предлагают ограничить передвижение населения, работу учреждений общественного питания, пересмотреть расписание движения транспорта.
13 марта Львов получил первые экспресс-тесты на коронавирус. 25 тестов передадут городской клинической больницы скорой помощи.
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