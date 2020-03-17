Карантин в Україні: за що саждатимуть і штрафуватимуть

Законом, який сьогодні ухвалили народні депутати, встановлена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусом, а також посилена кримінальна відповідальність за порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням

Законом, який сьогодні ухвалили народні депутати, встановлена адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусом, а також посилена кримінальна відповідальність за порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням

Про це пише RegioNews. Зокрема, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями тягне за собою штраф: громадянам у сумі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тисяч грн), посадовим особам – у розмірі від двох до десяти тисяч НМДГ (від 34 до 170 тисяч грн).



Неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, а також ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб у сумі від семисот до тисячі НМДГ (від 11,9 до 17 тисяч грн). Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з цих правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу у сумі від тисячі до тисячі п’ятисот НМДГ (від 17 до 25,5 тисяч грн).



За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, якщо це спричинило або завідомо могло спричинити поширення цих захворювань, передбачений штраф від тисячі до трьох тисяч НМДГ (від 17 до 51 тисяч грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, яким регламентує порядок протидії коронавірусу. Українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень. Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати.

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