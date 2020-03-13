Львів: коронавірус не виявили у 6 людей, в яких гостювала хвора з Житомирщини

Жителі Жовківського району, які контактували із хворою на коронавірус, провели два тижні у карантині

Фото ілюстративне

Жителі Жовківського району, які контактували із хворою на коронавірус, провели два тижні у карантині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Нагадаємо, коронавірус виявили у 71-річної пенсіонерки, яка повернулася з Польщі та гостювала у родичів у Львові. Виявлено щонайменше 22 людини, з якими вона контактувала. Вони - ізольовані. Також жінка 8 Березня відвідувала церкву.

У селі Замочок Жовківського району провели епідрозслідування.

"Ми виявили шістьох осіб, які контактували із хворою жінкою. Всіх їх обстежили, ознак захворювання нема, їх стан задовільний. Ці люди уже пройшли двотижневий карантин, адже саме стільки часу пройшло після контакту із пацієнткою. Небезпеки зараження від тих осіб немає", - зазначив в.о. керівника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

На Львівщині немає зафіксованих випадків хвороби, а всіх пацієнти з підозрою на коронавірус доставляє бригада екстреної медичної допомоги в інфекційну лікарню.

Припинення планових госпіталізацій в усіх лікувальних установах області створить значний резерв апаратів реанімаційного обладнання для підтримки пацієнтів з коронавірусом.

Сьогодні в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу. 71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

Через 48 годин Україна закриє кордон для всіх громадян іноземних держав у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

Сьогодні Львів отримав перші експрес-тести на коронавірус. 25 тестів передадуть міській клінічній лікарні швидкої допомоги

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).