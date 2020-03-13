Львов: коронавирус не обнаружили у 6 человек, у которых гостила больная с Житомирской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.
Напомним, коронавирус обнаружили у 71-летней пенсионерки, которая вернулась из Польши и гостила у родственников во Львове. Выявлено по меньшей мере 22 человека, с которыми она контактировала. Они - изолированные. Также женщина 8 Марта посещала церковь.
В селе Замочек Жовковского района провели эпидрасследование.
"Мы обнаружили шесть человек, которые контактировали с больной женщиной. Всех их обследовали, признаков заболевания нет, их состояние удовлетворительное. Эти люди уже прошли двухнедельный карантин, ведь именно столько времени прошло после контакта с пациенткой. Опасности заражения от тех лиц нет", - отметил в.и.о. руководителя департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.
Во Львовской области нет зафиксированных случаев болезни, а всех пациентов с подозрением на коронавирус доставляет бригада экстренной медицинской помощи в инфекционную больницу.
Прекращение плановых госпитализаций во всех лечебных учреждениях области создаст значительный резерв аппаратов реанимационного оборудования для поддержки пациентов с коронавирусом.
Сегодня в Украине зафиксирована первая смерть от коронавирус. 71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.
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