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13 марта 2020, 16:46 11

Львов: коронавирус не обнаружили у 6 человек, у которых гостила больная с Житомирской области

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13 марта 2020, 16:46 11
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Жители Жовковского района, которые контактировали с больной на коронавирус, провели две недели в карантине
Фото иллюстративное
Жители Жовковского района, которые контактировали с больной на коронавирус, провели две недели в карантине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Напомним, коронавирус обнаружили у 71-летней пенсионерки, которая вернулась из Польши и гостила у родственников во Львове. Выявлено по меньшей мере 22 человека, с которыми она контактировала. Они - изолированные. Также женщина 8 Марта посещала церковь.

В селе Замочек Жовковского района провели эпидрасследование.

"Мы обнаружили шесть человек, которые контактировали с больной женщиной. Всех их обследовали, признаков заболевания нет, их состояние удовлетворительное. Эти люди уже прошли двухнедельный карантин, ведь именно столько времени прошло после контакта с пациенткой. Опасности заражения от тех лиц нет", - отметил в.и.о. руководителя департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

Во Львовской области нет зафиксированных случаев болезни, а всех пациентов с подозрением на коронавирус доставляет бригада экстренной медицинской помощи в инфекционную больницу.

Прекращение плановых госпитализаций во всех лечебных учреждениях области создаст значительный резерв аппаратов реанимационного оборудования для поддержки пациентов с коронавирусом.

Сегодня в Украине зафиксирована первая смерть от коронавирус. 71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

Через 48 часов Украина закроет границу для всех граждан иностранных государств в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сегодня Львов получил первые экспресс-тесты на коронавирус. 25 тестов передадут городской клинической больнице скорой помощи

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