Українців, що повертаються з-за кордону, відправлятимуть на карантин

Пункти пропуску на державному кордоні оснастять експрес-тестами на виявлення коронавірусу, а громадяни, що приїжджатимуть з країн, де вирує епідемія, будуть проходити процедури обсервації

Фото: flickr

Пункти пропуску на державному кордоні оснастять експрес-тестами на виявлення коронавірусу, а громадяни, що приїжджатимуть з країн, де вирує епідемія, будуть проходити процедури обсервації

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