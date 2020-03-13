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13 березня 2020, 16:43 4

Українців, що повертаються з-за кордону, відправлятимуть на карантин

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13 березня 2020, 16:43 4
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Пункти пропуску на державному кордоні оснастять експрес-тестами на виявлення коронавірусу, а громадяни, що приїжджатимуть з країн, де вирує епідемія, будуть проходити процедури обсервації
Фото: flickr
Пункти пропуску на державному кордоні оснастять експрес-тестами на виявлення коронавірусу, а громадяни, що приїжджатимуть з країн, де вирує епідемія, будуть проходити процедури обсервації

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, передає RegioNews.

"Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, матимуть можливість повернутися в нашу країну. Але ті країни, де сьогодні вирує коронавірус, вони будуть проходити визначені процедури обсервації", - заявив Данилов.

За його словами, через тиждень всі пункти пропуску і медичні установи будуть мати експрес-тести для перевірки на коронавірусну інфекцію.

Він також повідомив, що всі аптеки та лікарні до кінця наступного тижня отримають необхідну кількість респіраторних масок та антисептичних засобів.

Для цього уряд спростить відповідну процедуру та залучить 436 виробників.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

71-летняя пенсионерка из Житомирской области, которая в четверг, 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем вируса COVID-19, умерла.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

Через 48 часов Украина закроет границу для всех граждан иностранных государств в связи с угрозой распространения коронавируса.


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