Підозрюють коронавірус: На Харківщині медики госпіталізували чоловіка

У Харківській області в місті Красноград чоловіка забрали лікарі швидкої медичної допомоги через підозру на коронавірус

Фото: pexels

У Харківській області в місті Красноград чоловіка забрали лікарі швидкої медичної допомоги через підозру на коронавірус

Про це повідомляють в одному з Telegram-каналів, передає RegioNews з посиланням на Апостроф.

Як зазначили сусіди хворого, він кілька днів тому повернувся з Чехії з сильним кашлем. Чоловік викликав медиків, які його госпіталізували в медустанову.

Точний діагноз поки невідомий. Медики зроблять тест, після чого дізнаються, чи дійсно чоловік заражений коронавірусом.

Нагадаємо, що Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено освітній процес.

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