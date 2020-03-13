У Львові аптекам і продуктовим крамницям пропонують перейти на цілодобовий режим

У Львові заборонили масові заходи, а збільшення робочого часу дасть змогу уникати скупчення людей

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У Львові заборонили масові заходи, а збільшення робочого часу дасть змогу уникати скупчення людей

Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Рекомендуємо всім магазинам, які продають продукти харчування, та аптекам перейти на цілодобовий режим роботи або на режим роботи з розширенням графіку. Це потрібно для того, що люди могли прийти і купити необхідних товар в зручний час, уникаючи масового скупчення осіб. Окрім того, потрібно проводити максимальне провітрювання таких приміщень, адже кондиціонування не допомагає. Повинен бути природний потік повітря", — наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ і НС.

Крім того, у Львові заборонили будь-які зібрання на території міста Львова, враховуючи семінари, конференції, театральні вистави, форуми, презентації, відвідування бібліотек, медіатек, спортивних залів тощо. Виключення тільки для офіційних структур, які здійснюють функціонування міста, області, але не більше 50 людей.

Львів переймає світовий досвід профілактики коронавірусу. У місті створять мобільні пункти перевірки великих скупчень людей, закриють будинки для літніх тощо.

Нагадаємо, у Львівській області госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус. Карантин введено на міському ринку Кам’янки-Буської, у сусідніх селищах Добротвір і Новий Яричів.

Пізніше інформацію спростували, повідомили, що у Львові коронавірус в госпіталізованого не виявили.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено освітній процес.

У мерії Львова працює міський штаб з оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації із захворюванням на коронавірус.

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