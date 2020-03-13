12:00  13 березня
В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 13:37 12

У Львові коронавірус в госпіталізованого не виявили

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 13:37 12
Читайте также на русском языке
У юнака, що повернувся з Італії, підтвердили грип
Фото ілюстративне
У юнака, що повернувся з Італії, підтвердили грип

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

У вісімнадцятирічного юнака, який звернувся до лікарів зі скаргою на здоров’я, виявили грип.

Хлопець з 26 лютого до 2 березня перебував в Італії. Після повернення до України відчув симптоми нездужання.

"До лікарів хлопець звернувся 12 березня, скаржився на підвищену температуру тіла до 38 градусів, сухий кашель, слабкість та головний біль. Черговий медперсонал його оглянув. Провели швидкий тест на грип, який виявився позитивним. Тому коронавірусу у пацієнта нема", - розповів заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник.

За його словами, аналізи також скерували до Лабораторного центру, де проведуть дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції. Хлопець перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні.

Нагадаємо, у Львівській області госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус. Карантин введено на міському ринку Кам’янки-Буської, у сусідніх селищах Добротвір і Новий Яричів.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

Вчора, 12 березня, виявили ще два випадки коронавірусу - у Чернівцях та Радомишлі.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


Львовщина коронавірус
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Львівщина: госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус
13 березня 2020, 12:51
Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону
13 березня 2020, 12:50
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »