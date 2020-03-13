У Львові коронавірус в госпіталізованого не виявили

У юнака, що повернувся з Італії, підтвердили грип

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У юнака, що повернувся з Італії, підтвердили грип

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

У вісімнадцятирічного юнака, який звернувся до лікарів зі скаргою на здоров’я, виявили грип.

Хлопець з 26 лютого до 2 березня перебував в Італії. Після повернення до України відчув симптоми нездужання.

"До лікарів хлопець звернувся 12 березня, скаржився на підвищену температуру тіла до 38 градусів, сухий кашель, слабкість та головний біль. Черговий медперсонал його оглянув. Провели швидкий тест на грип, який виявився позитивним. Тому коронавірусу у пацієнта нема", - розповів заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник.

За його словами, аналізи також скерували до Лабораторного центру, де проведуть дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції. Хлопець перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні.

Нагадаємо, у Львівській області госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус. Карантин введено на міському ринку Кам’янки-Буської, у сусідніх селищах Добротвір і Новий Яричів.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

Вчора, 12 березня, виявили ще два випадки коронавірусу - у Чернівцях та Радомишлі.

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