У Львові працівникам держустанов перевірятимуть температуру

Львів переймає світовий досвід профілактики коронавірусу. У місті створять мобільні пункти перевірки великих скупчень людей, закриють будинки для літніх тощо

Фото зі сторінки Львівського обласного центру громадського здоров'я

Львів переймає світовий досвід профілактики коронавірусу. У місті створять мобільні пункти перевірки великих скупчень людей, закриють будинки для літніх тощо

Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Ми проаналізували ті заходи, які б могли застосувати. Вирішили закликати торгові мережі переходити на електронні засоби платежу — оплата карткою, оскільки саме через готівкові кошти передається велика кількість патогенів", - зауважив керівник комунальної установи Інститут міста Олександр Кобзарев на засіданні Штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу.

Крім того людям літнього віку рекомендують не відвідувати релігійні служби, не торкатися святинь, не цілували ікон, адже такі дії в цей час є особливо небезпечними.

Проводитимуть перевірку адміністративних працівників, які працюють в місті, — мірятимуть температуру.

Створять мобільні пункти для перевірки великих скупчень людей.

У кафе та ресторанах планують змінити розміщення столів, щоб було не менше 1 м між відвідувачами.

Будинки для літніх людей закриють, обмежать можливість відвідування пацієнтів у лікарнях.

З 13 березня буде призупинено відвідування туристами і мешканцями міста вежі Ратуші.

Нагадаємо, не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу.

Учора Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено освітній процес.

У мерії Львова працює міський штаб з оперативного реагування та ухвалення рішень щодо ситуації із захворюванням на коронавірус.

Задля зменшення ризику захворювання усі дитячі клуби, медичні заклади, дитячі будинки сімейного типу, відділи соціального захисту, ЦНАПи тощо забезпечені антисептичними диспенсерами.

Щодня фахівці "Львівелектротранс" та АТП №1 проводять дезінфікування громадського транспорту — додатково обробляють поручні і всі поверхні в салонах трамваїв, тролейбусів та автобусів. Також робитимуть вологе прибирання і провітрювання салонів.

Людей з високою температурою в поліклініках міста прийматимуть в окремих кабінетах. А сімейні лікарі також виїжджатимуть на виклики додому до тих пацієнтів, які мають високу температуру тіла — більше 38 градусів.

На "Гарячій лінії міста Львова" працює окрема лінія, куди люди можуть зателефонувати та отримати всю необхідну інформацію від лікаря-інфекціоніста. Лінія за номером 15−80 діє з 09.00 до 18.00 у робочі дні.

У Львові створили чат-бот про коронавірусу. Lvivcityhelper bot дає змогу отримати швидку відповідь про поширення коронавірусу, групи ризику тощо.

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