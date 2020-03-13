Во Львове аптекам и продуктовым магазинам предлагают перейти на круглосуточный режим
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Рекомендуем всем магазинам, которые продают продукты питания, и аптекам перейти на круглосуточный режим работы или режим работы с расширением графика. Это нужно для того, что бы люди могли прийти и купить необходимые товар в удобное время, избегая массового скопления. Кроме того, нужно проводить максимальное проветривание таких помещений, ведь кондиционирование не помогает. Должен быть естественный поток воздуха", — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.
Решение приняли сегодня на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Кроме того, во Львове запретили любые собрания на территории города Львова, учитывая семинары, конференции, театральные представления, форумы, презентации, посещение библиотек, медиатек, спортивных залов и т. п. Исключение только для официальных структур, которые осуществляют функционирование города, области, но не более 50 человек.
Львов перенимает мировой опыт профилактики коронавируса. В городе создадут мобильные пункты проверки больших скоплений людей, закроют дома для престарелых и т. п.
Напомним, во Львовской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Позже информацию опровергли, сообщили, что во Львове коронавирус у госпитализированного не обнаружили.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
В мэрии Львова работает городской штаб по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием коронавирусом.
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