Львівщина: госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус

Карантин введено на міському ринку Кам’янки-Буської, у сусідніх селищах Добротвір і Новий Яричів

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Карантин введено на міському ринку Кам’янки-Буської, у сусідніх селищах Добротвір і Новий Яричів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Камянко-Буську міськраду.

Після обіду 12 березня до сімейного лікаря в місті Кам’янка-Бузька звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання. Під час обстеження встановили, що він повернувся з Італії.

З огляду на надзвичайну епідеміологічну ситуацію хворого госпіталізували спеціалізованим медичним транспортом до Львова для обстеження і встановлення діагнозу.

Міськрада Кам’янки-Бузької ввела карантин на міському ринку та сусідніх селищах Добротвір і Новий Яричів.

Нагадаємо, не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено освітній процес.

Вчора, 12 березня, виявили ще два випадки коронавірусу - у Чернівцях та Радомишлі.

Госпіталізована з коронавірусом в Радомишлі Житомирської області жінка перебуває у важкому стані, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У Радомишлі призупинили рух транспорту і закрили ринки.

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