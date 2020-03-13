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13 березня 2020, 11:11 32

Коронавірус на Житомирщині: хвора у важкому стані, в Радомишлі оголосили надзвичайний стан

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13 березня 2020, 11:11 32
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Госпіталізована з коронавірусом в Радомишлі Житомирської області жінка перебуває у важкому стані, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У Радомишлі призупинили рух транспорту і закрили ринки
Госпіталізована з коронавірусом в Радомишлі Житомирської області жінка перебуває у важкому стані, її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. У Радомишлі призупинили рух транспорту і закрили ринки

"Уже сьогодні вранці хвору підключили до апарату штучної вентиляції легенів, стан жінки зараз важкий. Все через те, що вона пізно звернулася за допомогою до медиків", - повідомили на брифінгу в Житомирській ОДА.

Брифінг стосовно стану хворої в Радомишлі та оголошення надзвичайної ситуації

Опубліковано Житомирська ОДА Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

У зв'язку з випадком коронавирусу, в Радомишлі припиняють рух транспорту і закривають ринки.

"Прийнято рішення про введення надзвичайної ситуації в місті, яка передбачає контроль пропуску на вхід і вихід людей з міста. Захворювання локалізовано. Всі люди, що знаходилися в контакті, ідентифіковані та знаходяться під наглядом", - розповів голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський.

За його словами, всього в місті два головних напрямки - до магістралі Київ - Чоп і до Малину - на цих постах будуть стояти поліцейські і перевіряти температуру у людей.

Як відомо, коронавірус виявили у 71-річної пенсіонерки, яка повернулася з Польщі та гостювала у родичів у Львові. Виявлено щонайменше 22 людини, з якими вона контактувала. Вони - ізольовані. Також жінка 8 Березня відвідувала церкву.

Нагадаємо, 3 березня під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко офіційно повідомив про виявлення коронавірусу в Чернівцях.

Вчора, 12 березня, виявили ще два випадки коронавірусу - у Чернівцях та Радомишлі.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.


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