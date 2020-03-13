Кабмін переходить на роботу онлайн
Як передає RegioNews, таке рішення прийняли на виїзному засіданні уряду 13 березня за участю президента України.
"Для стабільної роботи Кабміну внести зміни до регламенту роботи Кабміну і запровадити можливість проведення онлайн засідань уряду або окремих членів, якщо вони відсутні з різних причин", - запропонували на засіданні.
Рішення підтримали одноголосно.
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Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників.
Станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
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