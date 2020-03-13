Кабмін переходить на роботу онлайн

Уряд України змінив регламент проведення своїх засідань у зв'язку введеними запобіжними заходами через карантин в країні

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Уряд України змінив регламент проведення своїх засідань у зв'язку введеними запобіжними заходами через карантин в країні

Як передає RegioNews, таке рішення прийняли на виїзному засіданні уряду 13 березня за участю президента України.

"Для стабільної роботи Кабміну внести зміни до регламенту роботи Кабміну і запровадити можливість проведення онлайн засідань уряду або окремих членів, якщо вони відсутні з різних причин", - запропонували на засіданні.

Рішення підтримали одноголосно.

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Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков через введення в Україні карантину обмежив доступ до будівлі парламенту всім. Це не стосується лише нардепів та помічників.

Станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.