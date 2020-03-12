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Не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу
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12 березня 2020, 16:21 12

Не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу

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12 березня 2020, 16:21 12
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Під час карантину християнам радять стримуватися від фізичного контакту з іконами і при ознаках хвороби не відвідувати храми
Фото УГКЦ
Під час карантину християнам радять стримуватися від фізичного контакту з іконами і при ознаках хвороби не відвідувати храми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на департамент інформації УГКЦ.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав пояснює, що церква буде виконувати розпорядження державної та місцевої влади і санітарних служб.

Водночас просить громадян відповідально ставитися до заходів безпеки, зберігаючи при цьому спокій.

"Ми зобов’язані дотримуватися всіх правил, які випливають з певних розпоряджень органів державної влади. Крім цього, заохочуємо людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику", - наголошує глава.

Митрополит Мукачівський і Ужгородський, Високопреосвященніший Феодор запевнив, що навіть через загрозу епідемії коронавірусу літургічне життя в храмах та обителях єпархії змінюватися не буде.

"Церква навпаки призиває вірян брати участь у святих таїнствах. Причастя не лише не зашкодить, а, навпаки, воно укріплює, дає можливості тілесно й духовно долати всі життєві випробовування та зцілювати людину. Застерігаємо вас від того, що всіляка зневага та приниження до святих животворчих Таїн Тіла і Крові Господніх, які подаються зі Святої Чаші, є гріхом і скептичним домислом", - каже священик.

Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій закликає у храмах стримуватися від цілування та фізичного контакту з іконами, адже інфікування відбувається через рот, очі та ніздрі, йдеться у відеокоментарі пресслужби виданню Файне місто.

До причастя приступати рекомендують з широко відкритими вустами. Особи із кашлем та іншими симптомами захворювання повинні утриматися від походу на богослужіння, щоб не наражати на небезпеку інших. Вони можуть слухати трансляції богослужінь по радіо. Недільне відвідування церкви є обов'язковим, але якщо людина має підозру на захворювання, то може обійтися теле- або радіотрансляцією.

Наживо: УГКЦ радить не цілувати ікон і обмежити відвідування церкви

Оперативна інформація!!! УГКЦ радить не цілувати ікон і бути обережними під час відвідування церкви

Опубліковано Файне місто Четвер, 12 березня 2020 р.

Нагадаємо, уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.

Крім того, частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

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