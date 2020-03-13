Рівне отримало тест-системи для виявлення коронавірусу
100 тест-систем для виявлення коронавірусу вчора ввечері привезли у Рівне
100 тест-систем для виявлення коронавірусу вчора ввечері привезли у Рівне
Як повідомив керівник обласного лабораторного центру Роман Сафонов тестуватимуть пацієнтів лише за показами, пише RegioNews з посиланням на Радіо Трек.
До показів належать контакт з хворими на Covid-19, відвідування країн, де несприятлива епідситуація та наявність катаральних симптомів(температура, кашель, біль у горлі і т.д).
Проводити тестування будуть лише фахівці обласного лабораторного центру. Результат буде готовий протягом 5-6 годин.
Якщо ж він виявиться позитивним, для контролю зразки досліджень направлять у Київ.
Роман Сафонов зауважив, що згодом на Рівненщину надійдуть швидкі тести для визначення коронавірусу. Тоді дослідження проводитимуть безпосередньо у лікувальних закладах.
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