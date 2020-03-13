Рівне отримало тест-системи для виявлення коронавірусу

100 тест-систем для виявлення коронавірусу вчора ввечері привезли у Рівне

100 тест-систем для виявлення коронавірусу вчора ввечері привезли у Рівне

Як повідомив керівник обласного лабораторного центру Роман Сафонов тестуватимуть пацієнтів лише за показами, пише RegioNews з посиланням на Радіо Трек.

До показів належать контакт з хворими на Covid-19, відвідування країн, де несприятлива епідситуація та наявність катаральних симптомів(температура, кашель, біль у горлі і т.д).

Проводити тестування будуть лише фахівці обласного лабораторного центру. Результат буде готовий протягом 5-6 годин.

Якщо ж він виявиться позитивним, для контролю зразки досліджень направлять у Київ.

Роман Сафонов зауважив, що згодом на Рівненщину надійдуть швидкі тести для визначення коронавірусу. Тоді дослідження проводитимуть безпосередньо у лікувальних закладах.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.