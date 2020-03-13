Львовская область: госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Карантин введен на городском рынке Камянки-Буской, в соседних поселках Добротвор и Новый Яричев

Фото иллюстративное

Карантин введен на городском рынке Камянки-Буской, в соседних поселках Добротвор и Новый Яричев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Камянко-Буский горсовет.

После обеда 12 марта к семейному врачу в городе Камянка-Буская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. Во время обследования установили, что он вернулся из Италии.

Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза.

Горсовет Камянки-Буской ввел карантин на городском рынке и соседних поселках Добротвор и Новый Яричев.

Напомним, не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен образовательный процесс.

Вчера, 12 марта, обнаружили еще два случая коронавируса - в Черновцах и Радомышле.

Госпитализированная с коронавирусом в Радомышле Житомирской области женщина находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Радомышле приостановили движение транспорта и закрыли рынки.

Больше по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)