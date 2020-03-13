Львовская область: госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Камянко-Буский горсовет.
После обеда 12 марта к семейному врачу в городе Камянка-Буская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. Во время обследования установили, что он вернулся из Италии.
Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза.
Горсовет Камянки-Буской ввел карантин на городском рынке и соседних поселках Добротвор и Новый Яричев.
Напомним, не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен образовательный процесс.
Вчера, 12 марта, обнаружили еще два случая коронавируса - в Черновцах и Радомышле.
Госпитализированная с коронавирусом в Радомышле Житомирской области женщина находится в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Радомышле приостановили движение транспорта и закрыли рынки.
Больше по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:10 13 марта Суд отпустил капитана танкера Delfi под личное обязательство
- 14:08 13 марта В Словении застряли автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой
- 13:48 13 марта Зеленский сменил состав СНБО
- 13:42 13 марта Из аэропорта "Борисполь" пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок
- 13:40 13 марта Профильный комитет будет способствовать антикоррупционной реформе градостроительства - Клочко
- 13:38 13 марта В "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин
- 13:05 13 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера