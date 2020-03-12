Во Львове работникам госучреждений будут проверять температуру

Львов перенимает мировой опыт профилактики коронавируса. В городе создадут мобильные пункты проверки больших скоплений людей, закроют дома для престарелых и т. п

Фото со страницы Львовского областного центра общественного здоровья

Львов перенимает мировой опыт профилактики коронавируса. В городе создадут мобильные пункты проверки больших скоплений людей, закроют дома для престарелых и т. п

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Мы проанализировали те средства, которые бы могли применить. Решили призвать торговые сети переходить на электронные средства платежей — оплата карточкой, поскольку именно через наличные передается большое количество патогенов", - отметил руководитель коммунального учреждения Институт города Александр Кобзарев на заседании Штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса.

Кроме того, людям пожилого возраста рекомендуют не посещать религиозные службы, не касаться святынь, не целовать иконы, такие действия в настоящее время являются особо опасными.

В городе будут проводить проверку административных работников, им будут измерять температуру.

Создадут мобильные пункты для проверки больших скоплений людей.

В кафе и ресторанах планируют изменить расстановку столов, чтобы было не меньше 1 м между посетителями.

Дома для пожилых людей закроют, ограничат возможность посещения пациентов в больницах.

С 13 марта будет приостановлено посещение туристами и жителями города башни Ратуши.

Напомним, не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса.

Вчера Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен образовательный процесс.

В мэрии Львова работает городской штаб по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием на коронавирус.

Для уменьшения риска заболевания все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа, отделы социальной защиты обеспечены антисептическими диспенсерами.

Ежедневно специалисты "Львовэлектротранс" и " АТП №1 проводят дезинфекцию общественного транспорта — дополнительно обрабатывают поручни и все поверхности в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов.

Людей с высокой температурой в поликлиниках города будут принимать в отдельных кабинетах. А семейные врачи также будут выезжать на вызовы домой к пациентам с температурай тела более 38 градусов.

На "Горячей линии города Львова" работает отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию от врача-инфекциониста.

Во Львове создали чат-бот о коронавирусе. Lvivcityhelper bot дает возможность получить быстрый ответ о распространении коронавируса, группы риска и тому подобное.

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