Во Львове работникам госучреждений будут проверять температуру
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Мы проанализировали те средства, которые бы могли применить. Решили призвать торговые сети переходить на электронные средства платежей — оплата карточкой, поскольку именно через наличные передается большое количество патогенов", - отметил руководитель коммунального учреждения Институт города Александр Кобзарев на заседании Штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса.
Кроме того, людям пожилого возраста рекомендуют не посещать религиозные службы, не касаться святынь, не целовать иконы, такие действия в настоящее время являются особо опасными.
В городе будут проводить проверку административных работников, им будут измерять температуру.
Создадут мобильные пункты для проверки больших скоплений людей.
В кафе и ресторанах планируют изменить расстановку столов, чтобы было не меньше 1 м между посетителями.
Дома для пожилых людей закроют, ограничат возможность посещения пациентов в больницах.
С 13 марта будет приостановлено посещение туристами и жителями города башни Ратуши.
Напомним, не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса.
Вчера Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен образовательный процесс.
В мэрии Львова работает городской штаб по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием на коронавирус.
Для уменьшения риска заболевания все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа, отделы социальной защиты обеспечены антисептическими диспенсерами.
Ежедневно специалисты "Львовэлектротранс" и " АТП №1 проводят дезинфекцию общественного транспорта — дополнительно обрабатывают поручни и все поверхности в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов.
Людей с высокой температурой в поликлиниках города будут принимать в отдельных кабинетах. А семейные врачи также будут выезжать на вызовы домой к пациентам с температурай тела более 38 градусов.
На "Горячей линии города Львова" работает отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию от врача-инфекциониста.
Во Львове создали чат-бот о коронавирусе. Lvivcityhelper bot дает возможность получить быстрый ответ о распространении коронавируса, группы риска и тому подобное.
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