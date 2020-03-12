Карантин: депутати Каховської міськради працюватимуть в закритому режимі

Каховська міська рада планує працювати в закритому режимі та не допускати на засідання журналістів

Фото: Таврійські вісті

Каховська міська рада планує працювати в закритому режимі та не допускати на засідання журналістів

Про це повідомив місцевий журналіст Олег Батурін в соцсети Facebook, передає RegioNews.

Депутати міської ради вирішила проводити сесії та засідання в закритому режимі через карантин.

Журналіст вважає, що депутати намагатимуться приймати рішення в таємниці від громадськості.

"Як повідомила депутатка міськради Ірина Гончарова: "З метою протидії розповсюдження в місті епідемії коронавіруса спільне засідання депутатських комісій 19 березня та пленарне засідання сесії міськради 26 березня будуть проходити в закритому режимі. До зали засідань допускаються депутати, міський голова та начальники відділів для доповіді". Таку інформацію вона отримала від міської ради", - написав він.

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Нагадаємо, вчора, 11 березня, Кабінет Міністрів оголосив карантин на території всієї країни.

Пізніше Міністерство освіти і науки офіційно повідомила навчальним закладам про тритижневий карантин з 12 березня до 3 квітня.

11 березня голова ВР Дмитро Разумков скасував народним депутатам закордонні відрядження у зв'язку з поширенням коронавіруса у світі.

Крім того, за порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами.

Станом на 10 березня коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.