Коронавірус: дві авіакомпанії скасували рейси із Запоріжжя
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міжнародного аеропорту Запоріжжя.
"Міжнародні Авіалінії України" тимчасово закриває внутрішні рейси між Києвом і Запоріжжям, а також Херсоном, Івано-Франківськом та Чернівцями. Рейси скасовуються до 8 квітня.
LOT вирішила тимчасово припинити рейси із Запоріжжя до Варшави. Вильоти літаків не будуть здійснюватися з 25 березня до 24 квітня.
Крім того, через введення в Ізраїлі обмеження для іноземців (в'їзд буде дозволений лише тим, хто підтвердить можливість забезпечити 14-денний домашній карантин) український лоукост SkyUp Airlines вводить тимчасові зміни до польотних програм. До 16 квітня 2020 року частота рейсів Запоріжжя - Тель-Авів - Запоріжжя буде тимчасова скорочена. Зокрема, скасовується 5 рейсів (15, 22, 29 березня, 5,12 квітня).
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