Коронавірус на Вінниччині: повідомили результати аналізів

У чоловіка із Козятина, якого госпіталізували 12 березня, не виявили коронавірус

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У чоловіка із Козятина, якого госпіталізували 12 березня, не виявили коронавірус

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий інформаційний ресурс Vежа.

Нагадаємо, що чоловік, який із Німеччини приїхав до Козятина, аби відвідати матір, відчув себе зле та звернувся до лікарів. Його помістили до місцевої лікарні й провели усі необхідні лабораторні дослідження.

У міській лікарні Козятина у хворого діагностували ГРВІ, гострий ринофарингіт і гострий трахеобронхіт. Результат експрес-тесту на новий коронавірус-2019 виявився негативним. Зараз хворий перебуває в інфекційному відділенні.

Як повідомляли RegioNews раніше, МВС України закликає українців дотримуватися правил карантину, які уряд запровадив 11 березня з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.