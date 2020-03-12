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12 марта 2020, 13:11 8

Дополнительных 5 миллионов выделили на борьбу с коронавирусом во Львовской области

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12 марта 2020, 13:11 8
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За эти средства приобретут оборудование для инфекционной больницы
Фото с сайта Львовской ОГА
За эти средства приобретут оборудование для инфекционной больницы

Решение приняли во время сегодняшнего заседания областного совета, информирует RegioNews.

Областной совет выделил на борьбу с коронавирусом дополнительно 5 миллионов гривен за счет свободного остатка бюджетных средств.

Финансирование направят на приобретение медицинского оборудования для Львовской областной клинической инфекционной больницы. В этом медучреждении может оказываться медицинская помощь больным с тяжелой респираторной инфекцией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV и другими опасными инфекционными болезнями.

Заметим, ранее на Львовщине выделили 25 млн гривен на профилактику коронавируса.

Вчера Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен образовательный процесс.

В мэрии Львова работает городской штаб по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с заболеванием коронавирусом.

Для уменьшения риска заболевания все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа, отделы социальной защиты обеспечены антисептическими диспенсерами.

Ежедневно специалисты "Львовэлектротранс" и АТП №1 проводят дезинфекцию общественного транспорта — дополнительно обрабатывают поручни и все поверхности в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов.

Людей с высокой температурой в поликлиниках города будут принимать в отдельных кабинетах. А семейные врачи также будут выезжать на вызовы домой к пациентам, которые имеют высокую температуру тела — более 38 градусов.

На "Горячей линии города" работает отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию от врача-инфекциониста. Линия по номеру 15-80 действует с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

Во Львове создали чат-бот о коронавирусе. Lvivcityhelper bot дает возможность получить быстрый ответ о распространения коронавирус, группы риска и тому подобное.

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