МАУ не виключає третю хвилю скасування рейсів через коронавірус
Про це він розповів виданню Liga.net, передає RegioNews.
За його словами, поки що складно визначити розмір фінансових втрат, але ситуація з динамічним поширенням пандемії коронавірусної інфекції в світі вносить корективи в плани польотів авіакомпанії.
"Станом на сьогодні ми перебуваємо в другій хвилі внесення змін до польотної програми. За нашими прогнозами, найближчим часом настане третя хвиля, в результаті якої загальна кількість скасованих рейсів досягне 2 тисяч, що в процентному співвідношенні складе близько 35% від прогнозів на перший квартал 2020 року", - сказав Дихне.
У компанії зазначають, що наразі складно визначити розмір фінансових втрат через необхідність детального аналізу впливу панічних настроїв пасажирів на поточну ситуацію і перельоти весняно-літньої навігації.
"Сьогодні ми бачимо вкрай негативну тенденцію, пов'язану з не можливістю нашими пасажирами планувати великодні свята і літній відпочинок", - додав президент МАУ.
Раніше повідомлялося, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує деякі рейси через заходи, пов'язані з коронавірусом, та переглянула частоту внутрішніх авіарейсів. Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.
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