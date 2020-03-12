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12 березня 2020, 12:56 6

МАУ не виключає третю хвилю скасування рейсів через коронавірус

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12 березня 2020, 12:56 6
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Президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне вважає, що найближчим часом очікується третя хвиля скасування рейсів авіакомпанії через поширення вірусу COVID-19
Фото: flickr
Президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне вважає, що найближчим часом очікується третя хвиля скасування рейсів авіакомпанії через поширення вірусу COVID-19

Про це він розповів виданню Liga.net, передає RegioNews.

За його словами, поки що складно визначити розмір фінансових втрат, але ситуація з динамічним поширенням пандемії коронавірусної інфекції в світі вносить корективи в плани польотів авіакомпанії.

"Станом на сьогодні ми перебуваємо в другій хвилі внесення змін до польотної програми. За нашими прогнозами, найближчим часом настане третя хвиля, в результаті якої загальна кількість скасованих рейсів досягне 2 тисяч, що в процентному співвідношенні складе близько 35% від прогнозів на перший квартал 2020 року", - сказав Дихне.

У компанії зазначають, що наразі складно визначити розмір фінансових втрат через необхідність детального аналізу впливу панічних настроїв пасажирів на поточну ситуацію і перельоти весняно-літньої навігації.

"Сьогодні ми бачимо вкрай негативну тенденцію, пов'язану з не можливістю нашими пасажирами планувати великодні свята і літній відпочинок", - додав президент МАУ.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує деякі рейси через заходи, пов'язані з коронавірусом, та переглянула частоту внутрішніх авіарейсів. Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.


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