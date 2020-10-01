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01 жовтня 2020, 11:26 4

На Закарпатті росіянин намагався провезти в Україну зброю у дитячих іграшках

01 жовтня 2020, 11:26 4
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Порушника затримали правоохоронці
Порушника затримали правоохоронці
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У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України викрили громадянина Російської Федерації на спробі ввезення до нашої країни вогнепальної зброї.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Під час проходження митного контролю у мікроавтобусі серед особистих речей громадянина правоохоронці виявили два пістолети-кулемети марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21. Для уникнення викриття, іноземець приховав зброю у дитячих іграшках.

Правоохоронці затримали особу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими органів безпеки розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних цигарок

Закарпаття кордон зброя іграшка СБУ
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